Кузбассовцу, спровоцировавшему ДТП после ссоры с сожительницей, вынесли приговор

Мариинский городской суд вынес приговор мужчине, который после ссоры с сожительницей сел пьяным за руль и спровоцировал ДТП, сообщает sibdepo.ru . Подсудимому назначили пять лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Пресс-служба суда отмечает, что сын погибшего по вине кузбассовца водителя не стал рекомендовать срок заключения. Он попросил суд, чтобы виновник ДТП оплатил расходы, которые были потрачены на погребение, а также моральную компенсацию в размере 2 миллионов рублей. Суд частично выполнил просьбу. Запрашиваемая сумма за погребение в размере 56 тысяч рублей была одобрена полностью. В качестве моральной компенсации осужденный должен выплатить 500 тысяч рублей.

Виновник ДТП признал свою вину. Он распивал спиртные напитки вместе со своим другом. Подобный досуг не понравился сожительнице. Женщина попросила его собрать вещи и покинуть квартиру. Обиженный мужчина так и сделал. Он предложил другу поехать на автомобиле в Мариинск.

По дороге мужчина проигнорировал знак, сообщающий о запрете обгона авто. На высокой скорости он столкнулся с автомобилем ВАЗ 21150, водитель которого вскоре скончался в больнице.

«Медицинским освидетельствованием водителя автомобиля Toyota Corona было установлено превышение допустимой концентрации этилового спирта в восемь раз», — говорится в сообщении.

Виновник ДТП и его пассажир получили множественные травмы, совместимые с жизнью. Инцидент произошел 12 марта 2024 года.

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