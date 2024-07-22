В подмосковной Яхроме таксист сбил мужчину, который выносил мусор — СМИ
«МК»: таксист сбил мужчину у дороги в подмосковной Яхроме
Фото: [t.me/mk_srochno]
В подмосковной Яхроме водитель такси сбил человека, который выносил мусор недалеко от дороги, сообщает «МК: срочные новости».
Трагедия случилась сегодня. По информации издания, мужчина скончался на месте.
Других подробностей ДТП не приводится. Официальных комментариев по факту произошедшего пока не поступало.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье госпитализировали водителя иномарки, который потерял управление и въехал в дерево.