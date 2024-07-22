В подмосковной Яхроме водитель такси сбил человека, который выносил мусор недалеко от дороги, сообщает «МК: срочные новости» .

Трагедия случилась сегодня. По информации издания, мужчина скончался на месте.

Других подробностей ДТП не приводится. Официальных комментариев по факту произошедшего пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье госпитализировали водителя иномарки, который потерял управление и въехал в дерево.