Кузбассовцы делятся фото первых снеговиков и ДТП

Традиционно во дворах появились первые снеговики. Однако у некоторых горожан развита фантазия, поэтому они лепили их снега уток и сердца, котов, снежных баб и различных мифических персонажей. Первый снег многие жители восприняли положительно. На фото видно, что пока снежный покров небольшой.

«Сезон снеговиков открыт!» — отметили кузбассовцы.

Первый снег часто становится проблемой для водителей. В ГИБДД Кузбасса сообщили, что дороги Кузбасса уже покрыты льдом. Водителей призвали к осторожному поведению за рулем. В понедельник, 14 октября, в регионе установился туман, что дополнительно ухудшает поле зрения водителей.

Снег выпал в Кузбассе в субботу, 12 октября. Пользователи соцсетей выкладывали видео и фото того, что происходило на дорогах. Аварии на прошедших выходных приобрели массовый характер. Многие водители не успели поменять летнюю резину на зимнюю. Кроме того, они совершали опасные маневры. Один автомобиль врезался в столб, а фуру снесло с трассы. На некоторых участках специализированная техника не могла справиться со снегом и гололедом.

Ранее сообщалось, что с раннего утра 14 октября до конца дня в Москву и Московскую область придет непогода.