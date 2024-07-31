Кузбассовцы просят волонтеров отряда «Лиза Алерт» искать пропавших коз и алабаев

Волонтеры кузбасского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в социальных сетях обратились к жителям с призывом не просить их искать пропавших животных, сообщает sibdepo.ru .

Волонтеры рассказали, что кузбассовцы часто обращаются с просьбой помочь им в поисках животных. Случаи в регионе бывали разные: и алабай сбегал от хозяина, и коза терялась, и корова пропадала с места пастбища. Однако отряд «Лиза Алерт» не специализируется на поисках зверей.

Кузбассовцы просят волонтеров подключить обученную собаку, чтобы она вышла на след пропавшего животного. Представители «Лиза Алерт» пояснили, что их собака обучена на поиск только людей. Однако есть другие службы, где кинологи помогут выйти на след зверя. Волонтеры отметили, что придерживаются определенного алгоритма действий, когда начинают поиски. Для животных он не будет эффективным.

«Мы бы рады вам помочь, но не можем», — сообщили волонтеры «Лизы Алерт».

Найти специализированные сообщества проще всего через интернет. Волонтеры также рекомендовали обратившимся задействовать в поисках своих друзей.

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