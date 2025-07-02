Кузбассовцы провели параллель между фото мэра Кемерово и снимком The Beatles

Мэр города Кемерово Дмитрий Анисимов в прямом эфире радио «Маяк-Кузбасс» ответил на вопросы местных жителей о ходе строительства объектов, сроков благоустройства города, реализации значимых проектов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Дозвонившийся кузбассовец попросил также рассказать историю появления фото, которое ассоциируются у жителей с легендарным снимком The Beatles.

По информации издания, студенты КузГТУ по специальности «Строительство автомобильных дорог» под руководством мэра посетили экскурсию по Кузбасскому мосту. На объекте проходит капитальный ремонт, поэтому студенты могли набраться опыта. Мэр поделился фото в своем телеграм-канале. На одном из них запечатлен синхронный ход студентов и главы города.

Фото: [ t.me/dv_anisimov ]

По данным издания, подписчики провели параллель с легендарным фото группы The Beatles. На нем участники музыкального коллектива друг за другом переходят пешеходный переход. Фото мэра быстро распространилось по соцсетям. Дмитрий Анисимов рассказал, что специально никто не позировал и подгадывал момент для съемки.

«Попали на единую волну энергии, что даже шагать стали строем», — прокомментировал Дмитрий Анисимов.

Ранее сообщалось, что кузбассовцы сфотографировали на трассе новое информационное табло с ошибкой в названии населенного пункта.