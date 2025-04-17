Кузбассовцы самостоятельно сделали копию статуи Родины-матери и установили в Кемерово

Местные жители Кемерово самостоятельно сделали мини-копию статуи Родины-матери из мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» и установили ее возле местного рынка, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Издание напомнило, что оригинальный памятник расположен на Мамаевом кургане в Волгограде. Его копия теперь появилась благодаря инициативным горожанам в Ленинском районе Кемерово. Опыт создания памятников у местных жителей есть. Ранее они спроектировали и установили статую Воина-освободителя. Подлинный аналог памятника находится в Берлине.

Издание обратило внимание, что оба памятников относятся к военной тематике. Первый мемориал появился в Кемерово в 2022 году в знак протеста. Прототипом Воина-освободителя считается кузбассовец Николай Масалов. После объявления СВО россиянина исключили из списка почетных граждан Берлина.

«Кстати, и Родина-мать, и Воин-освободитель являются двумя завершающими частями своеобразного монументального „триптиха“, объединенного темой меча», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, в Магнитогорске установлен памятник «Тыл — фронту». По задумке его автора, рабочий передает солдату меч. Предполагается, что именно этот меч поднимает на защиту родной земли Родина-мать в Сталинграде. В Берлине меч уже опущен острием вниз, что символизирует победу.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после осквернения Вечного огня в Чувашии пивом и семечками.