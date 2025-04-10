СК возбудил дело после осквернения Вечного огня в Чувашии пивом и семечками

В Чувашии возбуждено уголовное дело в связи с актом вандализма в отношении символов воинской славы России, совершенным несовершеннолетними, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Чувашской Республике в своем телеграм-канале.

В качестве доказательства СК опубликовал фотографию, на которой трое молодых людей сидят у Вечного огня с банками пива в руках. На снимке заметно, что мемориал покрыт шелухой от семечек.

«СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей города Чебоксары в возрасте 16 и 17 лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц)», — говорится в сообщении.

Согласно информации, полученной от компетентных органов, 5 апреля в мемориальном парке «Победа» в городе Чебоксары группа молодых людей проявила явное неуважение к обществу и нанесла оскорбление памяти защитников Родины. Их действия были направлены на осквернение символа воинской славы — Монумента в честь воинов-чебоксарцев, павших в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что к 9 Мая в подмосковных Озерах отремонтируют памятник «Неизвестному солдату».