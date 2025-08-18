Кузбассовцы собрали деньги для установки памятника на бульваре Шахтеров

На бульваре Шахтеров в Анжеро-Судженске закончили монтаж памятника, на который собирали деньги неравнодушные горожане и местный бизнесмен, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, существенный вклад в появление в городе памятника сделал местный бизнесмен. Однако без финансовой помощи активных горожан реализовать проект не удалось бы. Сбор средств продолжался на протяжении года. В январе появилась достаточная сумма. Специалисты заказали ремонт памятника.

По данным издания, теперь памятник появился на площади. На нем размещена надпись: «Народный монумент шахтерам». На его изготовление собрали 1 млн 325 тыс. руб. Сначала местные жители планировали открыть монумент в торжественной обстановке на День шахтера. Позже приняли решение перенести памятное событие на 22 августа — День российского флага. В городе активно проходит подготовка к празднованию.

Глава округа в своем телеграм-канале сообщил, что в настоящее время специалисты благоустраивают территорию вблизи монумента. Цель — сделать проход к памятнику удобным и безопасным.

«Идет активная работа», — уточнил глава Анжеро-Судженского городского округа.

