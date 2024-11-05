Кузбассовцы создали народную картину

Учреждения культуры Кузбасса присоединились к ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств». Так, в музее изобразительных искусств посетителям предложили создать народную картину, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Организаторы нанесли на стену большую картину, состоящую из нескольких эскизов. Участникам мероприятия выдали фломастеры и краски, чтобы разукрасить полотно. Работа требовала усилий, потому что каждый образ состоял из небольших фрагментов, напоминающих мозаику. Народная картина получилась красочной и аккуратной.

Гостям мероприятия предложили также принять участие в турнире «Игры по бирюлькам». Старинная настольная игра развивает глазомер и мелкую моторику. Крошечные чашки и чайники выложены горкой. Участникам предстояло поочередно доставать один из предметов. В конкурсе с радостью участвовали взрослые и дети.

Посетителям выставки также презентовали работы, которые пополнили Фонд Музея изобразительных искусств Кузбасса в 2024 году. Кроме того, для гостей организовали АРТ-лектории.

Ранее сообщалось, что в Музее истории русского платка и шали Павловского Посада прошли квесты и мастер-классы.