Квартира с «приданым»: девушка рассказала, как живет под одной крышей с прошлыми хозяевами

29-летняя Яна рассказала, что купила однокомнатную квартиру в Новой Москве летом 2025 года. Женщина продала дом под Бронницами, принадлежащий ее бабушке. К выбору недвижимости подошла ответственно: консультировалась с риелторами, составляла финальную таблицу подходящих вариантов.

Яна вспоминает, что во время встреч с собственниками квартиры с большим балконом и 15-метровой кухней причин для осторожности не было. Риелтор также не заметил ничего подозрительного.

«Муж хозяйки все время шутил, такой весельчак. По утрам вас разбудит звон колоколов — и показывает на купол церкви вдалеке. Минут 15 спорили про посудомойку и духовку, типа они не хотели их оставлять, хорошие бренды. Потом я задумалась: так расчетливо усыпляли бдительность?» — рассказывает девушка.

По словам Яны, сначала был оформлен предварительный договор, затем — купли-продажи. Продавцам передали деньги. Однако в назначенный день супруги не вывезли вещи, на телефонные звонки не отвечали. Выяснилось, что к этому моменту уже было возбуждено уголовное дело. Собственники передали деньги мошенникам, но впускать новую владелицу отказывались. Суд встал на сторону обманутых россиян.

«В один из дней мы с моим молодым человеком приехали туда, вызвали вскрывателя замков, я показала свидетельство о собственности, мы сменили замки и занесли мои вещи в комнату. Молодой человек остался со мной и отвечал на крики бывших хозяев, что мол я не могу здесь находиться, пока идут суды. Но я осталась. Было страшно»,— говорит Яна.

В настоящее время конфликт не исчерпан. Разрешение ситуации может быть следующим: собственники отказываются от претензий или возмещают деньги Яне. Квартиру женщина брала в ипотеку.

