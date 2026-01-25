«Как Долину меня кинули»: звезду «Чернобыля» жестоко обманули на 20 млн рублей

Известный актер Сергей Романович, звезда сериалов «Чернобыль: Зона отчуждения» и «Ольга», сделал неожиданное признание: он стал жертвой финансовых мошенников, потеряв в сомнительных инвестиционных проектах 20 миллионов рублей, и провел параллель с историей певицы Ларисы Долиной. Об этом пишет KP.RU .

Романович честно признал свою ключевую ошибку — пренебрежение советами близких, в частности жены, которая сомневалась в надежности предложений. Актер подчеркнул, что теперь все крупные финансовые решения в его семье принимаются только коллегиально, на «семейном совете». Этот принцип может стать универсальным правилом: перед вложением значительных сумм, особенно в проекты с высокой доходностью, критически важно получить независимую оценку, не поддаваясь на уговоры «проверенных» людей или соблазн быстрой прибыли.

«Да, это была история с инвестициями. Собирались люди, проекты, и потом, короче, куча мошенников. Как Долину меня кинули», — заявил актер.

Вторая часть беседы, посвященная отцовству, также содержит практический совет. Романович отметил, что воспитание дочери научило его заменять жесткий приказ на диалог и объяснение, что делает отношения в семье здоровее. При этом он затронул важный баланс между травмирующей строгостью и вседозволенностью, указав на ценность уважения к старшим.

