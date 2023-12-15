Квартира с террасой: как пандемия способствовала новым модным тенденциям

Период пандемии вынудил россиян проводить много времени дома. Архитекторы решили облегчить жизнь людей и начали строить дома с квартирами и террасами. Эксперты рассказали, как можно использовать открытые террасы, сообщает mkset.ru .

В зависимости от возраста и предпочтений собственника жилья летняя терраса может выполнять различные функции. Например, стать зоной для релакса. Можно установить камин и приглашать по вечерам гостей или же устраивать встречи с родными в теплое время года.

Или же летняя терраса может превратиться в небольшой парк. В строительных магазинах продают специальную плитку в виде дорожек, на которых выращивают траву или другие декоративные растения.

Еще один вариант - это расставить на террасе рассаду или горшки с комнатными растениями. Получится своеобразная теплица или летний сад.

В летний период времени террасу можно использовать как спа-салон: ставить шезлонг и получать солнечные, а также воздушные ванны.

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