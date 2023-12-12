Депутаты ГД расширили возможность пользования средствами маткапитала

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, который позволяет семьям с детьми использовать средства, полученные в рамках материнского капитала, на ремонт или реконструкцию жилых помещений в таунхаусах, дуплексах и иных жилых объектах, сообщается на сайте Государственной Думы .

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что в настоящее время подобные типы зданий особенно востребованы у тех россиян, которые проживают в крупных городах.

РФ заинтересована в том, чтобы семьи рожали детей и жили в комфортных условиях. Это положительно отражается на экономике и демографии. Именно поэтому правительство постоянно расширяет список того, на что можно тратить деньги. Работа в данном направлении будет продолжена.

Не менее важный вопрос - это сумма материнского капитала. В условиях инфляции деньги начинают обесцениваться, поэтому для правительства важно инициировать проведение индексации.

«Эта программа — большой вклад в улучшение демографической ситуации, поддержку молодых и многодетных семей. Важно, что в бюджете на следующий год предусмотрено не только продолжение выплат маткапитала, но и его индексация с учетом инфляции», - высказал мнение Вячеслав Володи

Кроме того, в третьем чтении депутаты приняли законопроект, который разрешает Росгвардии создавать добровольческие формирования. За дискредитацию добровольческих отрядов или распространения фейков россияне будут нести уголовную ответственность.