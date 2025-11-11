Квартира за 40 млн руб.? Доходы депутата не совпали со стоимостью столичной недвижимости

По информации издания, парламентарий, ранее представлявший «Единую Россию», а в настоящее время являющийся членом фракции «Справедливая Россия», задекларировал приобретение двухкомнатной квартиры в московском жилом комплексе бизнес-класса. Согласно экспертным оценкам, рыночная стоимость аналогичных объектов недвижимости составляет порядка 40 млн руб.

Представленные депутатом и его супругой доказательства, включая документы об ипотечном кредитовании и заемных средствах от родственников, были признаны прокуратурой недостаточными для подтверждения легальности источников финансирования. На этом основании ведомство инициировало судебный процесс о конфискации имущества.

«Я не знаю, изымут ли квартиру у депутата Галкина и его супруги. Это, конечно, будет мощно — остаться и без квартиры (куда, видимо, действительно вложено все, "что нажито непосильным трудом"), и без денег, и при займах. И — возможно — без мандата. Крах. В 40 лет-то… Но что для одного крах, для остальных — прецедент», — высказал мнение автор статьи.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура требует взыскать с экс-чиновника Кибовского более миллиарда рублей.