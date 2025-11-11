Генпрокуратура требует взыскать с экс-чиновника Кибовского более миллиарда рублей

Над бывшим главой столичного департамента культуры Александром Кибовским нависла серьезная угроза — Генпрокуратура России требует взыскать в государственную казну более миллиарда рублей. Следствие утверждает, что чиновник использовал коррупционные схемы при распределении государственных контрактов, получив взяток на 114 млн рублей и попытавшись присвоить еще 20 млн рублей. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Суть претензий раскрывается в поданном в Кунцевский суд иске, где детально проанализированы финансовые противоречия в жизни обвиняемого. При официальных доходах семьи около 200 млн рублей с 2014 года их расходы на элитную недвижимость и автомобили превысили 226 млн рублей, не учитывая траты на роскошные путешествия, акции и предметы роскоши. Это несоответствие стало основанием для обвинения в незаконном обогащении.

Последствия для Кибовского и его окружения оказались серьезными — помимо основного иска, прокуратура требует изъять дополнительно 37 млн рублей, полученных от махинаций с акциями, а также конфисковать 56 тыс. акций транспортной компании. В числе ответчиков проходят бывшая супруга чиновника, ее отец и другие фигуранты, связанные с фирмами-посредниками, через которые, по версии следствия, отмывались средства.

Итогом расследования стал полный список активов, подлежащих изъятию в государственную собственность: 15 столичных квартир, восемь коммерческих помещений, 11 машиномест, пять земельных участков и четыре загородных дома, включая объект в престижном Millenium Park. Также конфискации подлежат автомобили Bentley, Hongqi и мотоцикл Indian. Следствие установило, что Кибовский систематически скрывал собственность, оформляя ее на родственников и приближенных лиц, в том числе на семью покойного руководителя таможенной службы, чьи активы оцениваются в миллиарды рублей.

Ранее сообщалось, что экс-министра культуры Москвы Кибовского обвиняют во взятках на 200 млн рублей.