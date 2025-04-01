Квартирные кражи наиболее распространены в Нижнем Тагиле

Начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров рассказал, что чаще всего в Нижнем Тагиле фиксируют квартирные кражи, сообщил tagilcity.ru.

Полковника полиции Абдулкадыров отметил, что раньше в городе совершалось намного больше квартирных краж. В настоящее время подобных преступлений фиксируется меньше, однако они по-прежнему лидируют среди других видов нарушений правопорядка. Причины очевидные. Горожане часто покидают свои квартиры и дома. Они уезжают в санатории, на дачи или другие учреждения. Грабители пользуются отсутствием жильцов, поэтому проблема остается актуальной.

«Квартирные кражи тревожат всех тагильчан. Куда бы я ни приезжал, на каких бы встречах я ни был, этот вопрос задается везде», — рассказал полковник полиции Абдулкадыров.

По данным полковника, кражи и угоны автомобильного и мотоциклетного транспорта на территории Нижнего Тагила происходят редко. В настоящее время каждое преступление раскрыто. Помощь в оперативном обнаружении правонарушителей оказывает система «Безопасный город». На территории муниципалитета установлено 875 камер видеонаблюдения, часть которых обладает способностью крутиться на 360 градусов. По мнению Абдулкадырова, главная задача потерпевших — оперативно обратиться в отдел полиции.

«Любое своевременное обращение дает оперативный результат. Сотрудники полиции принимают всевозможные меры по установлению личности преступника, его задержанию, изъятию похищенного», — отметил Ибрагим Абдулкадыров.

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