Квашеная капуста, кефир и орехи: диетолог назвала основу осеннего меню

Врач-терапевт, диетолог Елена Соломатина рассказала REGIONS, какие продукты окажут положительное влияние на развитие организма и укрепление иммунитета в осенний период времени.

По словам специалиста, основу осеннего меню должны составлять продукты с высоким содержанием витамина C и пробиотиков. Для эффективной поддержки здоровья эксперт рекомендует систематическое потребление натуральных йогуртов, обогащенных живыми культурами, кефира и различных ферментированных продуктов.

Как пояснила Соломатина, под ферментированными понимаются продукты, прошедшие естественный процесс брожения, среди которых классическим примером является квашеная капуста. Эти пищевые компоненты, согласно информации специалиста, играют определяющую роль в поддержании экосистемы кишечника, непосредственно влияющей на функциональность иммунного ответа.

Не менее значимыми компонентами осеннего рациона диетолог обозначила различные орехи, включая миндаль и фундук, а также семена тыквы и подсолнечника. Данные продукты служат концентрированным источником витамина E, цинка и селена — микроэлементов, имеющих критическое значение для работы иммунной системы. Отдельное внимание терапевт уделила бобовым культурам. Их интеграция в ежедневное меню, по утверждению диетолога, стимулирует процессы регенерации и тканевого восстановления в организме.

Ранее сообщалось, что пожелания детей и родителей Подмосковья учли при составлении обновленного школьного меню.