Более 700 открытых уроков по безопасности на железной дороге провели в Подмосковье с начала года

С января 2026 года в Московской области прошло свыше 700 интерактивных занятий, посвященных правилам безопасного поведения на железнодорожном транспорте. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Уроки для школьников проводят сотрудники муниципальных администраций совместно с представителями Минтранса Подмосковья, ОАО «РЖД», Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) и транспортной полиции. Занятия проходят в формате живого общения, что позволяет лучше донести до детей важность соблюдения правил.

В ведомстве напомнили основные требования безопасности: переходить пути только по оборудованным переходам на разрешающий сигнал светофора и при отсутствии приближающегося поезда, снимать наушники и не отвлекаться на телефон, не подходить к краю платформы и не прыгать с нее. Особый акцент сделан на опасности зацепинга.

Минтранс Подмосковья призвал родителей регулярно проводить с детьми беседы о соблюдении правил безопасности на железной дороге, чтобы снизить риск несчастных случаев и обеспечить безопасное передвижение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил жителям о необходимости всегда использовать ремень безопасности во время поездок на автомобиле.