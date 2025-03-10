Квоту для участников СВО призвали ввести в футбольных клубах РФ

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Александр Тарханов высказал мнение, что отечественные профессиональные футбольные клубы должны иметь в своем составе ветеранов СВО, сообщило интернет-издание «Абзац».

Издание напомнило, что ранее президент РФ Владимир Путин высказал мнение, согласно которому военнослужащие РФ с опытом пребывания в зоне спецоперации должны стать элитой страны. По мнению российского лидера, именно они могут занимать руководящие должности в различных сферах, например, образовании, системе госуправления, бизнесе, общественных организациях или госкомпаниях.

Тренер Александр Тарханов высказал мнение, что военнослужащие РФ, которые принимали участие в зоне спецоперации, могут стать членами профессиональных ФК. Главное требование к кандидатам — умение играть в футбол и желание развивать свои навыки.

«Можно ввести правило, по которому профессиональные футбольные клубы нашей страны должны включать в свой состав ветеранов – военнослужащих с опытом СВО. Это будет нормальное положение», — таким мнением с «Абзацем» поделился заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Александр Тарханов.

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