«Заслужили»: эксперт рассказал о настрое болельщиков к «Зениту» перед игрой в Тушине

Главный редактор ИА «РосБалт», член исполкома Федерации спортивных журналистов России, доцент Финансового университета при правительстве РФ Николай Яременко высказал мнение, что клуб из Санкт-Петербурга «Зенит» может не рассчитывать на поддержку болельщиков во время встречи в ближайшее воскресенье со «Спартаком», сообщил rosbalt.ru.

Главный редактор ИА «РосБалт» проанализировал информацию, которую распространяют СМИ. Складывается впечатление, будто «Зенит» специально привлекает внимание общественности, причем делает это не всегда порядочными способами. Цель — добиться возвращения в игру полузащитника Вендела. Одна из попыток — квалифицировать кричалки воронежских болельщиков как расистские высказывания в адрес бразильского футболиста с темным цветом кожи.

По мнению Николая Яременко, решение о дисквалификации Вендела могут отменить только при условии, если «Зенит» продолжит оказывать давление на ответственные лица уже вне зоны публичного пространства. Автор материала напомнил, что некоторые болельщики скандируют с трибун кричалку, в которой негативно оценивают игру команды «Зенит».

«Ну а «Зениту» не стоит воздевать руки к небу, когда ему в очередной раз с трибун прокричат про позор российского футбола. Или удивляться, что в игре в Тушине против красно-белых вся страна будет болеть против гостей. Заслужили», — высказал мнение Яременко.

Ранее сообщалось, что футболист «Зенита» Вендел пропустит матч со «Спартаком» из-за дисквалификации.