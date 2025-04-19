Министр Алиханов поделился впечатлениями от тест-драйва новой модели Lada Iskra

В ведомстве сообщили, что министр поучаствовал в тест-драйве новой модели Lada Iskra. Он ехал за рулем автомобиля, пока представитель компании рассказывал о его особенностях. Одно из преимуществ — мягкий руль.

«Отлично! Руль — мягкий. Мне очень понравилось, хорошая машина», — поделился впечатлениями после завершения поездки министр Алиханов.

Серийное производство автомобилей запущено на заводе в Тольятти, сообщило РИА Новости. По данным агентства, торжественный запуск состоялся в субботу, 19 апреля. Его приурочили к 55-летию с момента выпуска первого автомобиля. В АО «АвтоВАЗ» проинформировали, что приобрести первый автомобиль можно будет в 2025 году. 20 июля автопроизводитель празднует свой день рождения. Именно на этот день назначен старт продаж, сообщил ТАСС.

Глава автопроизводителя Максим Соколов сообщил, что стоимость новой модели будет начинаться от 1,2 млн руб., сообщил РБК. Он обратил внимание, что на объем производства в первую очередь будет влиять спрос на автомобили.

«По своим габаритам, характеристикам этот автомобиль находится между флагманом, бестселлером Lada Granta, и другой моделью, Lada Vesta. Поэтому ценовая политика тоже будет находиться в этом диапазоне. В зависимости от модификации, базовой комплектации или полной, это будет начиная от 1,2 млн руб.», — сообщил Соколов.

Глава Минпромторга Антон Алиханов отметил, что правительство будет продолжать работать над доступностью льготного кредитования.

Ранее сообщалось, что в России гражданам Южной Осетии упростили выдачу водительских прав.