Лайфхак против бактерий: эксперт оценил идею смешивать септик с ведром сахара

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь высказал мнение, что рекомендация из интернет о добавлении сахара в септик может привести к нарушению биологического баланса внутри системы, сообщил REGIONS.

В Сети распространяется совет — россиянам предлагают смешать септик с ведром сахара. Эксперт Бондарь высказал мнение, что лайфхак применим для компостных куч. В данном случае сахар, действительно, ускорит гниение органики. Однако септик действует иначе: содержащиеся в нем микроорганизмы справляются с переработкой стоков без дополнительного влияния.

«Внесение большого количества сахара может нарушить биологический баланс внутри системы. Если септик быстро заполняется, проблема, вероятно, не в „голодающих“ бактериях», — отметил Бондарь.

Эксперт призвал не доверять сомнительным советам. Если септик не справляется, важно установить причину. В перечень распространенных Дмитрий Бондарь отнес неправильную эксплуатацию канализационной системы, использование агрессивной бытовой химии, ошибку в дозах септика. Эксперт рекомендует использовать специальные биоактиваторы, которые содержат нужные штаммы бактерий. Особенно они эффективны в случае попадания в септик хлорсодержащих средств или длительного простоя системы.

