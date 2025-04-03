В Московской области появится новый завод по производству очистных систем

Компания «Малахит», специализирующаяся на производстве септиков и очистных систем, планирует построить новый завод в Наро-Фоминске в целях расширения производственных мощностей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем инвестиций в реализацию проекта на первом этапе составит порядка 100 млн рублей. После ввода предприятия в эксплуатацию будет создано не менее 100 новых рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, запуск второго промышленного комплекса площадью 6 тыс. кв. м позволит компании увеличить мощности вдвое, пока она производит до 15 тыс. единиц оборудования в год. Продукцию можно будет использовать в обычных домах, на АЗС, в ресторанах, загородных отелях и не только.

Действующее предприятие расположено в Истре, там налажен полный цикл производства. Генеральный директор компании «Малахит» Руслан Жиров уточнил, что все септики изготавливаются из прочных, износостойких, безопасных для природы материалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.