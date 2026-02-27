Лайки, репосты и доверие: составлен топ-10 Telegram-каналов среди СМИ
«ПУЛ Telegram» и The World Inform составили топ-10 Telegram-каналов среди СМИ
Фото: [Медиасток.рф]
Интернет-издание «Абзац» вошло в десятку лучших Telegram-каналов среди российских СМИ по версии агрегатора «ПУЛ Telegram» и аналитической платформы The World Inform.
По информации издания, рейтинг учитывает не просто количество упоминаний, а реальную вовлеченность аудитории — лайки, репосты и комментарии, что свидетельствует о высоком уровне доверия читателей.
По данным издания, миллионы подписчиков ежедневно узнают о ключевых событиях в стране и мире именно через каналы, которые вошли в рейтинг. Все публикации проходят экспертную оценку и затрагивают темы, важные для каждого россиянина. Попадание в топ-10 стало отражением авторитета и востребованности ресурса.
Интернет-издание «Абзац» в рейтинге заняло шестую позицию.
Ранее сообщалось, что российское издание вошло в топ-5 самых цитируемых интернет-ресурсов рейтинга «Медиалогии».