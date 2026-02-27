Лайки, репосты и доверие: составлен топ-10 Telegram-каналов среди СМИ

По информации издания, рейтинг учитывает не просто количество упоминаний, а реальную вовлеченность аудитории — лайки, репосты и комментарии, что свидетельствует о высоком уровне доверия читателей.

По данным издания, миллионы подписчиков ежедневно узнают о ключевых событиях в стране и мире именно через каналы, которые вошли в рейтинг. Все публикации проходят экспертную оценку и затрагивают темы, важные для каждого россиянина. Попадание в топ-10 стало отражением авторитета и востребованности ресурса.

Интернет-издание «Абзац» в рейтинге заняло шестую позицию.

Ранее сообщалось, что российское издание вошло в топ-5 самых цитируемых интернет-ресурсов рейтинга «Медиалогии».