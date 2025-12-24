Не просто цитаты, а вовлеченность: рейтинг «Медиалогии» показал самых обсуждаемых медиагигантов ноября

Аналитическая система «Медиалогия» опубликовала рейтинг СМИ по итогам ноября 2025 года, сообщило интернет-издание «Абзац».

Издание «Абзац» по итогам ноября 2025 года вошло в пятерку лидеров рейтинга самых цитируемых интернет-СМИ России, составленного авторитетной аналитической системой «Медиалогия».

Данный рейтинг является ключевой метрикой, отражающей не только количественный, но и качественный охват аудитории. Он оценивает эффективность распространения контента, принимая во внимание уровень вовлеченности пользователей: суммарное количество лайков, репостов и комментариев к публикациям издания в социальных медиа.

В ноябре лидирующую группу рейтинга, помимо «Абзаца», составили такие крупнейшие федеральные СМИ, как RT, РБК и «Газета.Ru». Позиция в этом престижном топ-5 наглядно демонстрирует высокое доверие и активный отклик многотысячной аудитории на материалы редакции.

