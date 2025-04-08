Ландшафтный дизайнер рассказал, когда весной планировать фотосессии

Ростовский ландшафтный дизайнер Юлий Петрюк расположил в хронологическом порядке время цветения кустарников и деревьев. Информация может понадобиться для планирования весенних фотосессий, сообщила rostovgazeta.ru.

По данным эксперта, абрикосовые деревья зацветают первыми. Пик цветения ожидается в середине апреля. Примерно в это же время начинает цвести слива. Активная фаза цветения будет продолжаться до середины апреля.

По мнению эксперта, форзиция — самый заметный цветущий кустарник в начале апреля. Стебли покрываются желтыми цветочками, которые выигрышно выделяются на улицах любого города. Фаза цветения — три недели. До конца апреля горожан радует своими ярко-розовыми цветами церсисы — это деревья, которые относятся к семейству бобовых.

В некоторых регионах России растут магнолии. По данным Петрюка, дерево будет цвести до начала мая. Одними из первых зацветают одуванчики. Несмотря на то что растения сложно назвать самыми редкими цветами, они станут украшением для уличной фотосессии. Сирень порадует приятным ароматом россиян в некоторых регионах в конце апреля.

«Период цветения растянется практически на 1,5 месяца и только в середине мая сирень уже потускнеет и пожухнет», — отметил ландшафтный дизайнер.

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