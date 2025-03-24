Аллерголог Болибок назвал способы выявить аллергию до начала цветения

Симптомы аллергии в весенний сезон у людей могут проявиться еще до начала цветения деревьев. Они могут быть вызваны реакцией на споры плесени грибов, начинающих размножаться в момент таяния снега. Врач-аллерголог Владимир Болибок назвал способы выявить у себя аллергическую реакцию и не спутать ее с простудой. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, ряд людей ложно принимают аллергию за простуду и безуспешно лечат совершенно иное заболевание. Отличительным симптомом, указывающим на аллергию, а не на ОРВИ, является чихание, также наблюдаются зуд в носу и покраснение глаз. Для ОРВИ, в свою очередь, более характерны такие симптомы, как заложенность носа, кашель, насморк и повышение температуры.

Медик добавил, что наиболее опасным проявлением аллергии является бронхиальная астма, при которой наступают приступы удушья. При заражении ОРВИ также возможно указанное осложнение, однако оно начинается с повышения температуры тела. Однако самостоятельно определить аллергию бывает трудно, следует обратиться за консультацией к специалисту.

По его мнению, от аллергии на пыльцу помогают медицинские маски и очки, также необходимо закрывать открытые участки тела, убирать волосы под головной убор, чаще умываться и промывать нос. Есть смысл принимать противоаллергенные препараты. Тем не менее аллергикам следует прийти на прием к специалисту уже сегодня с целью зафиксировать аллергию, и вернуться осенью для прохождения аллерговакцинации. Это позволит избежать проблем в следующем году и подготовит организм к весенне-летнему сезону.

Ранее россиян с аллергией призвали уходить во внеплановый отпуск в период цветения.