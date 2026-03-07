Лариса Долина встретит 8 Марта на сцене в Санкт‑Петербурге: гонорар за корпоратив — от 3,5 млн руб.

Международный женский день певица Лариса Долина проведет не в кругу близких, а на сцене — народная артистка даст частный концерт в Санкт-Петербурге. Как выяснил Life.ru, аудиторией певицы станут сотрудники банковской сферы северной столицы. Источники портала утверждают: гонорар звезды за это выступление стартует от отметки в 3,5 млн руб.

По данным источника, для артистки, недавно лишившейся квартиры в центре Москвы, этот корпоратив становится не столько праздничным, сколько вынужденным шагом. Деньги помогут Долиной хотя бы частично компенсировать финансовые потери, связанные с отменой другого концерта. Речь о выступлении в подмосковной Коломне, намеченном на 11 марта.

По информации издания, за несколько суток до мероприятия в ДК «Тепловозостроитель», рассчитанном примерно на 600 мест, продажи билетов едва дотянули до 30-процентной отметки. При цене от 2900 до 6500 руб. за билет певица могла бы рассчитывать на кассу около 3 млн руб. при полном аншлаге. Однако слабый спрос внес коррективы: концерт пришлось перенести.

«Команда артистки подтвердила, что выступление в Коломне перенесено на ноябрь 2026 года по техническим причинам», — сообщил Life.ru.

Ранее сообщалось, что актриса Муцениеце объяснила причину скрытия имени младшей дочери.