«Очень много всяких Кать Гордон»: актриса Агата Муцениеце объяснила, почему скрывает имя младшей дочери

Актриса Агата Муцениеце в студии «Шоу Воли» объяснила причины, по которым не хочет называть имя младшей дочери, сообщил The Voice.

Актриса призналась, что в последнее время сократила свое присутствие в социальных сетях и стала реже делиться подробностями личной жизни. Причиной такого решения стало желание обрести немного тишины и покоя.

«И очень много всяких Кать Гордон, которые рассуждают, что-то там верят, не верят, рассказывают. Очень хочется уберечь маленькую. Вообще ничего не хочется рассказывать, если честно, чтобы не давать повод обсуждать», — призналась Агата.

Затронула актриса и тему назойливости некоторых блогеров. Она отметила, что чрезмерная открытость порождает у аудитории чувство собственничества: люди привыкают к постоянному потоку откровений и начинают воспринимать его как должное. Когда же личные границы восстанавливаются и поток информации иссякает, это вызывает у публики волну негодования и требований вернуть «доступ».

Артистка раскрыла секрет, как ее 41-летнему супругу, аккордеонисту-виртуозу Петру Дранги удалось завоевать ее сердце.

«Вы вообще Петю видели? Какие могут быть вопросы? Я его выбрала, потому что полюбила!» — отметила Агата в студии «Шоу Воли».

Ранее сообщалось, что актриса Виктория Тарасова сбежала из Абу-Даби за минуту до закрытия неба.