Дорожные службы Подмосковья проводят генеральную уборку дорог после зимы

С наступлением теплой погоды дорожные службы Подмосковья развернули широкомасштабную кампанию по очистке региональных трасс после зимнего сезона. По информации Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, работы стартовали в апреле и продлятся до 1 мая. В масштабной уборке задействовано около 900 единиц спецтехники — поливомоечные машины, тракторы и самосвалы.

Бригады уже приступили к активным работам, но продолжают внимательно следить за прогнозом погоды. Несмотря на приход весны, в регионе возможны заморозки — на такой случай на дежурстве остается спецтехника для противогололедной обработки дорог.

В рамках первого этапа дорожные службы занимаются комплексной очисткой инфраструктуры. Специалисты моют и красят остановки общественного транспорта — всего предстоит привести в порядок 4,4 тыс. объектов. Особое внимание уделяется тротуарам и дорогам: их очищают и моют на протяжении 2,9 тыс. и 13,1 тыс. км соответственно. Кроме того, проводится мойка ограждений общей протяженностью 2,5 тыс. км, а также мойка и покраска шумозащитных экранов — на участке в 102 км.

Параллельно ведется уборка прибордюрной части дорог: сотрудники устраняют смет вдоль 2,9 тыс. км полотна. Не остается без внимания и придорожная зона — мусор ликвидируют на протяжении 14,3 тыс. км полос вдоль трасс. Одновременно специалисты наносят линейную разметку в городах: общая протяженность обновляемых линий составит 3,8 тыс. км. Также планируется обновить разметку более чем на тысяче пешеходных переходов.

Значительная часть усилий направлена на восстановление дорожного покрытия. Мастера оперативно устраняют ямы и прочие дефекты на трассах и тротуарах, возвращая полотну надлежащее состояние. Одновременно идет ремонт различных элементов инфраструктуры: обновляются дорожные знаки, ремонтируются ограждения, светофоры и линии освещения, корректируются искусственные неровности, приводятся в порядок остановочные павильоны.

Чтобы ускорить процесс и повысить вовлеченность сотрудников, каждую неделю в апреле организуются субботники на региональных дорогах. В акциях принимают участие 640 дорожников, а также около 270 сотрудников Министерства транспорта Подмосковья и Мосавтодора. На текущий момент уже проведены два таких мероприятия, которые помогли заметно продвинуться в наведении порядка на трассах.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах благоустройства общественных пространств в регионе.