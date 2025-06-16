«Лавируют очень низко»: кемеровчане снимали из своих окон на видео хищных птиц

Житель Кемерово снял на видео из своей квартиры стаю хищных птиц, летающую на уровне первого этажа многоэтажного дома, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Горожанин рассказал, что в последнее время все чаще можно наблюдать за полетом коршунов. Хищные птицы не боятся людей. Они низко опускаются. Наблюдать за полетом можно жителям как пятого этажа, так и первого. Автор видео их полета предположил, что птиц прикормили.

«Милые, но пугающие: стая хищников атаковала двор, лавируют очень низко. Прикормили птиц», — рассказал корреспонденту Сибдепо очевидец.

Профессор кафедры экологии и природопользования института биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ Николай Скалон рассказал, что коршуны обычно передвигаются стаями из 15–20 особей, но иногда число птиц достигает 100. Хищников уже замечали не в одном районе Кемерово. Местные жители подкармливают коршунов куриными шеями и кусочками мяса.

Эксперт также отметил, что птицы самостоятельно находят еду. Они выбирают дворы, где могут найти большую кормовую базу. Например, мусорные контейнеры. Кроме пищи, находящейся в баках, источниками питания становятся воробьи, мыши, сизые голуби и крысы. Обычно птицы и грызуны также часто посещают мусорные баки.

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