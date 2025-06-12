Названы животные, которых запретят содержать дома

С 1 сентября 2025 россиянам запретят содержать дома львов, тигров, волков, филинов, дельфинов, а также жирафов, бегемотов, фламинго и пингвинов, сообщил в интервью РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.

Помимо крупных хищников, дома не разрешат заводить ядовитых змей (кобр, мамб), хищных птиц (филинов, ястребов), морских млекопитающих (дельфинов, тюленей) и большинство видов приматов (гиббонов, павианов, капуцинов, макак). Исключение сделано, в частности, для одного из видов — магота, пояснил собеседник.

Под запрет также попали некоторые черепахи, крокодилы, различные виды скорпионов, некоторые парнокопытные — жирафы и бегемоты. Запрещено содержать дома страусов, пингвинов, журавлей, фламинго и пеликанов.

В общей сложности в постановлении правительства содержится 121 вид животных.

Для нарушителей предусмотрена административная ответственность: штраф для физлиц составляет до 3 тыс. руб., штраф для должностных лиц — до 15 тыс. руб., для юрлиц — до 30 тыс. руб.

Если животное относится к редким и охраняемым видам, возможна уголовная ответственность.

Ранее сообщалось о том, что ветеринары Подмосковья в мае вакцинировали от бешенства почти 33 тыс. животных.