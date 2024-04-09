Лавров: беспрецедентный уровень отношений между РФ и КНР достигнут благодаря их лидерам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И заявил, что отношения между странами вышли на беспрецедентный уровень, сообщили РИА Новости .

Взаимоотношения между странами столь высокого уровня стали возможны исключительно благодаря работе их лидеров. Переизбрание президента России Владимира Путина на новый срок гарантирует, что в ближайшее время данный курс развития изменен не будет. Ожидаются еще более тесные контакты в разных сферах.

РФ и КНР стали надежными партнерами, потому что имеют общее видение причин и последствий многих событий на международной арене.

«Наше стратегическое партнерство строится на основе принципов уважительного, равноправного, доверительного диалога, взаимной поддержки по вопросам, которые затрагивают коренные интересы наших стран. И сотрудничество превосходит, как уже не раз наши лидеры констатировали, военно-политические союзы времен холодной войны, не направлено против какой-либо третьей стороны», — рассказал Сергей Лавров.

Россия и Китай решает общие задачи на внешнем и внутреннем контурах. В связи с 75-летием установления дипломатических отношений между Россией и Китаем реализуются различные культурные мероприятия.

В Пекин Сергей Лавров прибыл в понедельник, 8 апреля. В Китае он пробудет 9 апреля. В ходе рабочего визита он станет участников многих встреч, во время которых спикеры обсудят ситуацию на мировой политической арене, уровень развития экономики, внутренние проблемы обеих стран.

Ранее министр иностранных дел заявил, что Россия готова начать переговоры с Украиной с целью завершения СВО мирным способом.