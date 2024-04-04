Лавров подтвердил, что Россия готова к мирным переговорам по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров в Москве встретился с главами дипломатических миссий, где обсудили украинский кризис и политику Киева. После Лавров подвел итоги в беседе с KP.RU .

На встрече участвовали послы стран, которые не присоединялись к санкциям против России. Среди участников были представители ведомств и более 70 дипломатов. Обсудили украинский кризис, придя к печальным выводам.

Так, Сергей Лавров считает Украину террористическим государством, которое уже 10 лет притесняет своих граждан. Это уже является причиной считать Киев причастным к страшному теракту в Подмосковье. Кроме того, Киеву неоднократно предлагали разобраться за столом переговоров: такие призывы звучали от Африки, Бразилии, ЮАР, Китая и даже некоторых политиков Европы.

«Мы свою добрую волю проявляли неоднократно. Она у нас остается, как говорится, всегда наготове. Не мы прерывали и не мы разрушили Стамбульский документ. Всем это хорошо известно. Не мы принимали законы, запрещающие вести переговоры с Украиной. Но и не мы придумывали ультиматумы в виде «формулы Зеленского», — отметил Сергей Лавров.

Лавров уверен, что «ход уже не за нами». Украина прежде всего сама должна хотеть идти на переговоры и соблюдать нормы международного права, хотя в этом плане ей уже нечего предложить ООН.

Ранее сообщалось, что Украина хочет попасть в НАТО, но это ей не поможет. Таким мнением поделился глава МИД РФ.