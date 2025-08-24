Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News рассказал, что встреча президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может состояться, несмотря на нелегитимность главы киевского режима, сообщил ТАСС.

Сергей Лавров пояснил, что с одной стороны, срок президентского срока Зеленского закончился. Он руководит страной без выборов, которые были отменены. Согласно конституции, политик нелегитимен. С другой стороны, Зеленский является главой киевского режима. Владимир Путин готов лично встретиться с политиком для обсуждения украинского кризиса.

Лавров отметил, что Путин встретится с Зеленским. Эту встречу необходимо качественно организовать. Однако она пройдет не для совместной фотосессии. Важно найти способ урегулирования конфликта. По итогам переговоров представителям стран понадобится подписать ряд документов.

«Вне зависимости от того, когда может состояться эта встреча (и она должна быть хорошо подготовлена), и вопрос о том, кто будет подписывать документ с украинской стороны — очень важен», — отметил Лавров.

Спикер высказал мнение, что легитимность — это отдельная тема, требующая внимания и знания юридических моментов.

Ранее сообщалось, что британский дипломат призвал отменить санкции против РФ для мира на Украине.