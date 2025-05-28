Лавров назвал ключевое требование России к Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что одним из ключевых условий России для урегулирования конфликта на Украине является нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны, сообщил РБК.

По информации издания, соответствующее заявление глава МИД сделал во время XIII Международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности. Лавров напомнил, что в 1991 году была провозглашена декларация о независимости Украины. В документе указан статус Украины.

«Именно это обязательство, именно провозглашение нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса на вечные времена сделало возможным признание Украины в качестве независимого государства и Россией, и всеми остальными членами международного сообщества», — добавил глава МИД России.

Лавров напомнил, что на переговорах в Стамбуле в 2022 году было предусмотрено, что условия России должны быть удовлетворены в рамках любого урегулирования. В нынешнем году данное требование осталось прежним. Министр напомнил, что Украина на законодательном уровне внесла изменения, которые противоречат главному требованию РФ.

Глава МИД также отметил, что в скором времени будет оглашена информация о том, где состоится вторая встреча представителей российской и украинской делегаций. Лавров предположил, что длительное время стороны не встречались, потому что Киев не получал разрешения от лидеров некоторых европейских стран, сообщили Ведомости. Президент Украины в своем видеообращении назвал страну, где Киев категорически против проводить переговоры.

Ранее Лавров назвал главный страх ЕС по украинскому вопросу.