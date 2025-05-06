Глава МИД РФ Сергей Лавров высказал мнение, что практически вся Европа ведет войну против России, сообщил РЕН ТВ.

Глава МИД РФ добавил, что силы, которые ведут борьбу против России, снова сплотились под знаменами нацизма. Сергей Лавров отметил, что украинский президент Владимир Зеленский выбрал антироссийскую позицию. Лидеры Европы поддерживают его.

Глава МИД Лавров напомнил, что происходит на Украине при президентстве Зеленского: в стране проходят факельные шествия, на поле боя оказываются бойцы с шевронами нацистских дивизий на рукавах. Президент Украины предупреждает об угрозе нанесения стратегического поражения. Сергей Лавров уверен, что важно извлекать ошибки из истории прошлых лет.

Глава МИД РФ высказал мнение, что герои Великой Отечественной войны обеспечили соотечественникам будущее. Важно, чтобы современное поколение и потомки чтили память людей, которые позволили стране продолжить свое развитие.

«Эти уроки бесценны, в том числе и особенно в нынешней ситуации, когда против нас ведет войну практически вся Европа, поставленная под ружье и, как я уже сказал, под нацистские знамена», — добавил министр.

По информации издания, соответствующее заявление Сергей Лавров сделал во время церемонии возложения венков к мемориальным доскам, расположенным в здании МИД. Большое количество различных памятных акций пройдет по всей России в день празднования Великой Победы. В Москву прибудут почетные гости.

Ранее сообщалось, что Песков уточнил условия перемирия ко Дню Победы.