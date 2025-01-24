Лавров рассказал о возможностях российских военных баз в Сирии

В МИД РФ заявили, что у российских военных баз, расположенных в Сирии, может появиться дополнительная опция временного действия, сообщило РИА Новости.

К пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова поступили ответы МИД, в которых сообщается о возможном использовании российских военных баз в Сирии в качестве гуманитарных хабов. В сообщении указано, что у местного населения есть высокая потребность во внешней помощи.

В ответах МИД указано, что Россия заинтересована в конструктивном диалоге с новой сирийской властью, который может основываться на достигнутом ранее успешном двустороннем сотрудничестве. Москва считает возможным обсуждение все аспектов российско-сирийских отношений.

«Это касается и функционирования наших военных баз, которым может быть временно придана дополнительная роль гуманитарных хабов с учетом острой потребности населения САР во внешней помощи», — говорится в ответах МИД, поступивших к пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

Ранее сообщалось, что в МИД ответили Бербок на призыв избавиться от баз России в Сирии.