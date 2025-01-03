В МИД ответили Бербок на призыв избавиться от баз России в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила своей немецкой коллеге Анналене Бербок, которая 3 января выступила с сомнительным заявлением об избавлении Сирии от российского присутствия.

Захарова дала ответ главе МИД Германии в Telegram, где нередко комментирует острополитические события. По словам российского дипломата, ее коллеге следовало бы обратиться к американцам, которым позволили разместить военные базы на территории ФРГ.

«И это говорит министр иностранных дел страны, где расположены военные базы США. У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?», — написала Захарова в личном блоге.

Напомним, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Россию отказаться от своих военных баз в Сирии. Такое заявление она сделала перед визитом в Дамаск, сослалась на уважение суверенитета и территориальной целостности арабской страны со стороны всех государств, включая и РФ.

Ранее сообщалось, что в ФРГ обсуждают возможность введения новых санкций против России.