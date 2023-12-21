Лавров: Россия готова проявить настойчивость для сохранения палестинского государства

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг, 21 декабря, по итогам встречи с президентом Туниса Каисом Саидом ответил на ряд вопросов журналистов. В частности, о мерах урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем, сообщает агентство «РИА Новости» .

«В долгосрочном плане для того, чтобы исключить возможность повторения подобных кризисов, необходимо раз и навсегда решить вопрос о создании палестинского государства», - считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Члены Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества едины во мнении, которого также придерживается Тунис и Россия, отметил Лавров. У жителей сектора Газа должна быть своя страна с четкими границами, законодательными актами и суверенитетом.

Ранее были приняты резолюции, которые позволяют палестинскому государству существовать отдельно и свободно. Россия готова совершать последовательные и настойчивые действия, которые могут влиять на выполнение резолюций.

«Россия, Тунис и в целом члены Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества нацелены на то, чтобы последовательно, настойчиво добиваться создания условий для выполнения резолюций», - рассказал корреспондентам Лавров

Сергей Лавров поделился мнением, что Россия не замечает вовлеченности в процесс урегулирования конфликта со стороны западных партнеров.

«Тему создания палестинского государства пытаются "утопить" в различных сомнительных инициативах о созыве одной конференции, другой, основанных на принципах, которые расходятся с принципами, заложенными в резолюциях Совета Безопасности.», - заявил Сергей Лавров

После переговоров с президентом Туниса стало понятно, что две страны требуют прекращения военных действий и создания условий для оказания гуманитарной помощи мирным жителям сектора Газа.

Сергей Лавров также рассказал о намерении России расширить контракты на экспорт зерна в Тунис.