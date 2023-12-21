Министр Лавров: Россия способна нарастить объемы экспорта зерна в Тунис

В свою очередь у России есть все возможности, что одобрить данное предложение. На это повлияло несколько факторов.

Во-первых, добросовестная работа отечественных аграриев.

Во-вторых, уже третий год подряд Россия фиксирует большой урожай зерна. Нынешние показатели немного меньше рекордных прошлогодних, но тоже очень большие.

РФ может экспортировать сельскохозяйственную продукцию в больших объемах, обеспечивая потребности собственного населения на должном уровне.

«Мы, как вы знаете, к этому готовы благодаря и труду наших аграриев, и погодным условиям у нас второй год подряд, даже третий год подряд очень высокий урожай.», - рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров

Россия не раз заявляла, что готова поставлять зерно своим партнерам. При необходимости поставки производят в рамках гуманитарной кампании, например, в страны Африки. Такое решение принял президент РФ после завершения зерновой сделки, действие которой российская сторона отказалась продлевать из-за непорядочности со стороны Запада и Украины.

21 декабря Сергей Лавров находится в Тунисе с деловым визитом. Ранее министр иностранных дел принимал участие в Российско-арабском форуме сотрудничества, который проходил в городе Марракеш.