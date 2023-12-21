Министр Лавров: Россия способна нарастить объемы экспорта зерна в Тунис
Фото: [©Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости]
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Тунис предлагает расширить поставки российского зерна, сообщает агентство «РИА Новости».
В свою очередь у России есть все возможности, что одобрить данное предложение. На это повлияло несколько факторов.
Во-первых, добросовестная работа отечественных аграриев.
Во-вторых, уже третий год подряд Россия фиксирует большой урожай зерна. Нынешние показатели немного меньше рекордных прошлогодних, но тоже очень большие.
РФ может экспортировать сельскохозяйственную продукцию в больших объемах, обеспечивая потребности собственного населения на должном уровне.
«Мы, как вы знаете, к этому готовы благодаря и труду наших аграриев, и погодным условиям у нас второй год подряд, даже третий год подряд очень высокий урожай.», - рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров
Россия не раз заявляла, что готова поставлять зерно своим партнерам. При необходимости поставки производят в рамках гуманитарной кампании, например, в страны Африки. Такое решение принял президент РФ после завершения зерновой сделки, действие которой российская сторона отказалась продлевать из-за непорядочности со стороны Запада и Украины.
21 декабря Сергей Лавров находится в Тунисе с деловым визитом. Ранее министр иностранных дел принимал участие в Российско-арабском форуме сотрудничества, который проходил в городе Марракеш.