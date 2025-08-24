Лавров саркастически прокомментировал версию о производившем кофемашины заводе в Мукачево

Информацию об ударе распространили украинские СМИ. Сообщалось, что Армия России атакует не стратегические военные цели. По их данным, в Мукачево был нанесен удар по заводу Flex. Компания с американским капиталом специализируется на изготовлении кофемашин. Во время интервью Лаврова попросили прокомментировать инцидент.

Глава МИД РФ отметил, что не располагает информацией о данном ударе. Однако отметил, что часто на гражданских заводах параллельно находится военное производство. По словам министра, Россия всегда пользуется данными разведки. Наивно предполагать, что на предприятии производили исключительно кофемашины, если на витрине выставляли только их.

«Вы думаете, если на предприятии есть американский капитал, а оно используется для производства оружия, чтобы убивать русских <…> это дает неприкосновенность? Я так не думаю. Я не думаю, что это справедливо», — заявил Лавров.

Сергей Лавров предупредил, что лишь поразмышлял над возможностью атаки завода. Он подчеркнул, что не располагает информацией. По информации СМИ, на заводе в Мукачево три дня не могли ликвидировать возгорание. Глава Закарпатской ОВА проинформировал в среду, 20 августа, об ударе.

Ранее Лавров сообщил, что Кремль считает возможным встречу президента Путина и нелегитимного лидера Зеленского.