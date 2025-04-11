Глава МИД РФ Сергей Лавров высказал мнение, что Европа не пыталась, в отличие от США, понять первопричины конфликта на Украине, сообщил ТАСС.

По данным агентства, глава МИД принял участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран — участниц Содружества Независимых Государств. По завершении мероприятия Сергей Лавров в присутствии журналистов подвел итоги встречи.

«Мы видим, что, в отличие от Европы, которая, я сюда включаю и Британию, полностью игнорирует первопричины нынешней ситуации, в Соединенных Штатах есть желание вникнуть в суть проблемы», — сказал министр.

Лавров обратил внимание на некоторые заявления президента США. Так, Дональд Трамп заявлял, что предложение принять Украину в состав НАТО было ошибкой. Москва неоднократно сообщала о своем недовольстве подобными инициативами. По мнению Трампа, именно заявления о членстве Украины в военном альянсе и стало началом конфликта, который со временем лишь усугублялся.

Сергей Лавров подвел итоги американо-российских встреч. По его мнению, США осознают важность прямого диалога. При этом каждая страна понимает необходимость защищать собственные интересы. Министр отметил, что между Китаем и США возникло ряд недопониманий. Несмотря на диалог с американской стороной, позиция Кремля относительно партнерства с Пекином остается неизменной.

По данным издания, в ходе последних переговоров США и Россия решили вопрос об обмене заключенными.

«Эта идея родилась одновременно с обеих сторон. Уверен, что любой гуманитарный жест, даже когда идет речь о том, что два человека воссоединятся со своими семьями, это всегда позитивно», — отметил Лавров.

Сергей Лавров напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский публично заявил о ненависти к русским людям. Подобные слова доказывают правильность решения России не соглашаться на территориальные уступки. По мнению министра, в администрации Трампа разделяют позицию Кремля.

Ранее Лавров сравнил страны Европы с крысами.