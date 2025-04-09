Лавров: Европа в очередной раз «окрысилась» на Россию

Европейские страны в очередной раз «окрысились», что можно считать сигналом к началу войны, сообщил в интервью для проекта «ТАСС Дети» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Многие крупные вооруженные конфликты в истории, например, наполеоновские войны, Первая и Вторая мировые войны, начинались именно с агрессии Европы, добавил он.

Глава МИД РФ подчеркнул, что после окончания Второй мировой войны, когда европейские страны ослабли, лидерство перешло к США и именно они стали инициаторами большинства войн на Земле.

Во время Второй мировой войны, рассказал Лавров, многие «нейтральные» европейские страны и те, которые официально воевали на стороне фашистской Германии, участвовали в боях на стороне немецкой армии.

В качестве примера он привел Францию, власти которой сдались на милость победителя, а французские войска участвовали в карательных операциях на стороне Германии.

Ранее сообщалось о том, что Лавров анонсировал скорое проведение российско-китайского саммита.