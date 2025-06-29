Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что коллективный Запад использует киевский режим как таракана для поражения России, сообщил ТАСС.

По данным агентства, соответствующее заявление Сергей Лавров сделал на переговорах с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым. Спикер выразил уверенность, что у коллективного Запада не получится реализовать свой план. Министр высказал мнение, что в истории России есть множество примеров, когда коллективный Запад объявлял стране войну и пытался нанести стратегическое поражение. Однако РФ беспрецедентно противостоит угрозе.

«Мы наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение, по сути дела, используя нацистский режим в Киеве в качестве тарана», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Министр Лавров заверил, что у коллективного Запада в очередной раз нет шанса добиться поставленной цели по нанесению поражения РФ. Спикер предположил, что иностранные лидеры уже начали осознавать свой будущий неуспех.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в сложившихся международных условиях Россия продолжит сотрудничество с Киргизией по различным направлениям. По его словам, страны активно развивают торговлю. Сотрудничество также наращивается в гуманитарной и образовательной сферах. Нелегитимное давление на РФ и санкции не мешают взаимодействию между странами, в том числе и на международной площадке.

Ранее Лавров высказал мнение, что стрелка «часов Судного дня» все ближе подходит к полуночи.