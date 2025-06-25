Лавров: стрелка «часов Судного дня» все ближе подходит к полуночи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что разговоры о возможном начале третьей мировой войны стали будничным, сообщил ТАСС.

По информации агентства, министр выступил с речью перед сотрудниками внешнеполитического ведомства Туркмении и преподавателями и студентами Института международных отношений МИД страны. Лавров выразил обеспокоенность тенденцией, согласно которой разговоры о возможном мировом военном столкновении стали будничными.

«И особенно это печально в ситуации, когда реваншистские, агрессивные, воинствующие настроения вновь возвращаются в полном объеме в Европе», — отметил Лавров.

Министр напомнил, что мир уже пережил две страшные войны. Кроме того, периодически возникали менее значимые конфликты. По мнению министра, настрой лидеров нынешнего Европейского союза не может не удивлять.

Сергей Лавров отметил, что Россия прикладывает все усилия, чтобы не допустить ядерного конфликта.

«Глобальная безопасность — это, наверное, главная вещь, особенно на нынешнем этапе, когда печально известные „часы Судного дня“ тикают и стрелку переносят все ближе к полуночи, важно этого не допустить, и мы активно занимаемся тем, чтобы не произошла катастрофа», — сказал министр.

Министр заверил, что Россия заинтересована в урегулировании украинского кризиса и обеспечении безопасности в Евразии. Москва готова вести конструктивный диалог. Важно, чтобы все разногласия были преодолены. Это позволит установить надежный мир.

Ранее сообщалось, что Медведев предупредил о превращении ЕС в самодостаточный военный блок.