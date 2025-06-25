«Настоящий враг России»: Медведев предупредил, что ЕС превращается в самодостаточный военный блок

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале пояснил , почему Россия должна препятствовать вступлению Украины в Евросоюз.

Дмитрий Медведев отметил, что еще 15 лет назад Россия не возражала, чтобы Украина стала членом Евросоюза. Четко было обозначено, что РФ угрожает НАТО. Однако время прошло. Теперь очевидно, что политика и идеология Евросоюза изменилась.

«Медленно, но верно Евросоюз превращается в самодостаточный военный блок, который должен постепенно начать конкуренцию с НАТО, особенно в период трампизма», — высказал мнение Медведев.

Медведев пояснил, что Евросоюз воспринимает Россию как врага. Многим лидерам альянса важно сделать страну менее сильной. Для этого они активно оказывают помощь Украине. Спикер аргументировал свою позицию. Так, ЕС подписал соглашение о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины. По инициативе Евросоюза на украинской территории появляются оборонные предприятия. Киев получает большое количество оружия. Деньги, вырученные от замороженных активов РФ, направляют Украине. Иностранные инструкторы обучают военнослужащих ВСУ.

«Брюссель сегодня — настоящий враг России. В таком извращенном виде Евросоюз представляет для нас не меньшую угрозу, чем Североатлантический альянс», — написал зампредседателя Совбеза РФ.

По мнению Медведева, Россия должна понимать угрозу. Важно требовать, чтобы Киев отказался от вступления как в НАТО, так и в ЕС. Спикер предположил, что Евросоюз может понять угрозу и отказаться от намерения сделать Украину полноценным партнером.

«Либо, что безусловно предпочтительнее, если в ЕС просто некому будет вступать…» — продолжил Медведев.

Ранее сообщалось, что Песков назвал точку зрения Медведева более важной, чем мнение Трампа.