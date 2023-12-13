Лавров уверен в нескором завершении конфликта между Палестиной и Израилем

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время общения с журналистами в Совете Федерации высказал мнение, что конфликт между Палестиной и Израилем не может завершиться в ближайшее время, сообщает агентство «РИА Новости» .

Важно понимать, какой может быть исход данного конфликта, отметил Сергей Лавров. В мире должно появиться независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме - Палестина. При определении границ важно ориентироваться на решение Совета Безопасности ООН, согласно которому границы 1967 года были установлены как приемлемые.

Независимая Палестина будет по-прежнему находиться возле Израиля. Важно, чтобы каждый ее житель был уверен, что израильская армия не инициирует никаких военных операций. Обе страны должны найти мирное урегулирование решения конфликта.

На данный момент нет никаких предпосылок, что ситуацию можно разрешить в ближайшее время, учитывая масштаб проблем.

«ООН тоже, как я понимаю, особо не горит желанием влезать в эту ситуацию, когда там ничего не ясно, и когда Израиль безапелляционно говорит, что он доведет операцию против ХАМАС до конца, имея в виду полное уничтожение ХАМАС.», - отметил глава МИД РФ Сергей Лавров

Ранее сообщалось, что генассамблея ООН после голосования приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа.