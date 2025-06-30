LBCI: Сирия больше не имеет к Израилю территориальных претензий

Сирия в ходе переговоров о нормализации отношений с Израилем больше не поднимает вопрос о праве собственности на Голанские высоты, которые государство ранее считало аннексированной территорией, сообщил ливанский новостной канал LBCI со ссылкой на анонимные источники.

По данным источников телеканала, в ходе переговоров для Сирии является главным признание нового режима во главе с Ахмадом аль-Шарой. Кроме того, дипломаты требуют вывода израильских войск из сирийских районов, расположенных на юге страны.

«Требования Сирии о полном выводе Израиля со стратегического плато свели на нет предыдущие попытки заключить мирное соглашение между странами», — прокомментировало информацию издание The Times of Israel.

По информации источников, для Сирии также важно обсудить меры безопасности в зоне между Иорданией, Сирией и Израилем. Дипломаты предлагают четко сформулировать данные критерии. Кроме того, Сирия рассчитывает на поддержку американского правительства. Однако четкости в данном вопросе сторона пока не достигла. Дипломаты не предлагают никаких конкретных шагов.

Издание The Times of Israel отметило, что международное сообщество не признало, что Израиль аннексировал Голанские высоты. Сирийскую позицию разделили лишь в США. Вопрос остается спорным с 1967 года — момента захвата территорий.

Ранее сообщалось, что жителям сектора Газа поставили муку с наркотиками в виде гуманитарного груза.