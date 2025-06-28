Жителям сектора Газа поставили муку с наркотиками в виде гуманитарного груза

В муке, которую раздают в секторе Газа в качестве гуманитарной помощи, обнаружили наркотик. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на заявление, которое сделали власти анклава. По их утверждению, в муке, которую выдают местным жителям, обнаружили содержание наркотического вещества оксикодон.

«Выражаем глубокое беспокойство и осуждение в связи с обнаружением оксикодона в мешках с мукой, которые граждане получили в так называемых американо-израильских центрах распределения гумпомощи», — указало руководство сектора Газа.

Оно также призвало международное сообщество всемерно содействовать закрытию таких центров.

Ранее сообщалось, что израильская армия стала спешно выводить часть своих сил из сектора Газа. Подразделения передислоцируются для усиления защиты границ с Иорданией, Сирией и Ливаном. Э это решение было обусловлено беспокойством по поводу возможного проникновения на территорию страны боевиков из Иордании и Сирии, которые получают поддержку от Ирана, а также потенциального участия «Хезболлы» в боевых действиях.